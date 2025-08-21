El Barça se asegura Montjuïc hasta febrero por si no vuelve al Camp Nou

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El FC Barcelona ha firmado un convenio con Barcelona de Serveis Municipals (BSM), empresa dependiente del ayuntamiento, para la utilización del Estadi Olímpic Lluís Companys hasta el próximo mes de febrero en caso de que el Spotify Camp Nou no esté disponible. Según avanzó ‘Mundo Deportivo’, la entidad se ha asegurado poder jugar en Montjuïc, sede de los partidos del Barça las dos últimas temporadas, si no recibe a tiempo la autorización para regresar a su estadio.

De esta manera, estarían garantizados los cuatro partidos como local de toda la fase liga de la Liga de Campeones, que deben jugarse en un mismo campo, tal como exige la normativa de la UEFA, así como la posible eliminatoria si el equipo azulgrana queda entre la novena y la vigésimo cuarta posición. En cuando al primer encuentro casero del Barcelona en la Liga, previsto para el 13 o el 14 de septiembre ante el Valencia, este no podría disputarse en Montjuïc, ya que el día 12 actúa el cantante Post Malone, por lo que el césped no estaría disponible. Al parecer, emisarios de LaLiga inspeccionaron el coliseo azulgrana el pasado martes y hoy está previsto que lo hagan empleados de la UEFA para examinar el estado actual de las obras.