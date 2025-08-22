Melvin Ejim: “Vengo al Hiopos Lleida a dejar huella”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Melvin Ejim, uno de los grandes nombres del nuevo proyecto del Hiopos Lleida en la ACB, dejó claro ayer en su presentación oficial que su fichaje es una apuesta personal y profesional “para llevar al equipo al siguiente nivel”, dijo. “Estoy muy contento de estar aquí. Me encantó lo que oí sobre el club, su ambición, su historia reciente y el deseo de crecer. Quiero formar parte de eso y enseñar todo lo que sé para ayudar a ganar y dejar huella en el equipo y en la ciudad”, afirmó.

Aunque tenía otras ofertas sobre la mesa, algunas quizás más suculentas económicamente, las conversaciones que mantuvo con Gerard Encuentra y Joaquín Prado fueron claves a la hora de tomar la decisión de venir a Lleida. “Mostraron un gran interés en mí. Han visto mi rendimiento en otros equipos de Europa y me ofrecieron la posibilidad de tener un rol diferente, más protagonista. Sabía que si venía aquí tendría un rol diferente del que vengo teniendo en los últimos dos años y esta es una gran oportunidad para ambas partes”, aseguró.

El canadiense no cree que dejar el Unicaja, con el que ha ganado varios títulos, para venir a Lleida sea un paso atrás, sino una oportunidad para evolucionar como jugador. “Quiero llevar mi juego al siguiente nivel. Poder probar cosas nuevas, pero también seguir haciendo lo que me ha llevado al éxito. Tener impacto tanto en la pista como en el liderazgo del grupo será fundamental para mí esta temporada”, señaló.

En cuanto a su rol dentro del equipo, Ejim fue claro: “Mi mentalidad es siempre pensar cómo puedo ayudar a ganar. Hablaré con el entrenador para saber exactamente qué espera de mí, pero lo que siempre intento aportar es energía, mentalidad positiva, resistencia física y mucho trabajo duro. Estoy preparado para tener el mayor impacto posible”, declaró.

Ejim también valoró el ambiente que ya ha podido vivir en la ciudad y el cariño de la afición. “Desde que llegué, ya ha habido gente que se ha parado en la calle para saludarme y mostrar su emoción por la nueva temporada. He oído que el Barris Nord es increíble y tengo muchas ganas de vivir esa atmósfera”, concluyó.

Por otra parte, el amistoso previsto en Salou el 13 de septiembre ante el Valencia ha quedado suspendido.

“Cambiar el reto sería cavar nuestra tumba”

Joaquín Prado se encargó ayer de rebajar el suflé de los que piensan que se puede aspirar a otros retos mayores que la salvación. “Internamente arrancamos la temporada con el objetivo de la permanencia, sin ninguna duda. El día que cambiemos ese foco en el mes de julio o agosto, salvo que haya un giro radical en nuestras circunstancias estructurales, empezaremos a cavar nuestra tumba. Eso no quiere decir que no seamos ambiciosos. El reto es intentar ser mejores que el año anterior", afirmó el director deportivo.