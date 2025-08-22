Refuerzo de lujo del Borges

El Club Tennis Taula Borges ha cerrado la plantilla 2025-2026 con una incorporación de lujo, la del internacional argentino Horacio Cifuentes, número uno de su país y el 74 del ranking mundial. Cifruentes, de 27 años, solo jugará la Liga de Superdivisión junto al húngaro Janos Bence Majoros y la tripleta de catalanes que afrontarán también la competición europea, Marc Duran, Joan Masip y el joven leridano Cesc Carrera.

El argentino cuenta con un amplio palmarés, en el que destaca su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuatro medallas en los Juegos Panamericanos y un título de campeón de sudmamérica. Al igual que Majoros, Cifuentes alternará la Superdivisión con la Liga francesa, por lo que no jugará la ETTU Cup. “Es un gran fichaje para nosotros, un jugador que con el que ya llevábamos tiempo negociando y que nos asegura subir el nivel competitivo del equipo, porque es uno de los mejores jugadores de la Liga”, señaló José Luis Andrade, director deportivo del club, que espera mucho de Carrera. “Este año ya forma parte del primer equipo y para nosotros es muy importante que vaya progresando porque es la apuesta de futuro del club”, señaló.

En cuanto a la temporada, reconoció que el objetivo principal en la Superdivisón “es, después del susto que tuvimos hace dos temporadas (descendió pero logró salvarse después de comprar una plaza), no sufrir y lograr lo más rápido posible la permanencia y luego asegurar plaza europea”.