Doble victoria de la junedenca Alba Capell

La atleta de Juneda Alba Capell Quirós consiguió una doble victoria entre el pasado y este fin de semana. El pasado sábado día 16 se adjudicó la victoria en categoría sub-12 femenina en la Trail Moixeró, la carrera de montaña que se disputa en Bagà, siendo además segunda en la edad alevín tan solo por detrás de Tom Franco.

Y anteayer, en la Vertical La Bandera que se disputa en La Guingueta d’Àneu consiguió el título en la categoría absoluta femenina, siendo la participante más pequeña de la prueba. Lo hizo además rebajando el tiempo que consiguió el pasado año y dejándolo esta vez en 30 minutos y 10 segundos.

En ambas pruebas también se impuso en categoría absoluta el corredor de Puigcerdà Pere Rullan, todo un ilustre y figura destacada de las carreras de montaña, con el que Alba Capell se hizo unas fotos.