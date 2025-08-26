El Alpicat inicia etapa con una plantilla renovada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alpicat masculino inició ayer la pretemporada con una plantilla repleta de novedades con la que, tras el descenso del pasado año, competirá en la OK Liga Plata. Lo hará con una plantilla totalmente renovada en la que, de la pasada campaña solamente continúa Mats Zilken y que tiene como nuevo entrenador a Rubén Fernández, que estuvo a punto de subir al Bell-lloc a OK Liga Plata.

“Es un reto”, reconocía ayer el técnico. “El primer objetivo era hacer una plantilla nueva y lo hemos hecho. Tenemos mucho tiempo por delante hasta que empiece la Liga, el 14 de octubre, para preparar el equipo. Por eso hemos empezado tan pronto”, explicaba.

Además de Mats Zilken, figuran en la plantilla el canterano Aleix Calderó, que sube del filial y los fichajes son el portero David Toda (Vila-seca), Arnau Vidal (Olot), Arnau Clarés (Igualada), Guillem Giménez (Mollerussa), Pol Llansà (Vila-seca), Conrad Xicota (Sant Celoni) y el alemán Josh Heinrichs. La segunda plaza de portero se la alternarán Edgar Giró y Pau Díaz. “Es una mezcla de gente con experiencia en la categoría, incluso en OK Liga, con gente joven. Pero todos tienen las mismas ganas”, añade Fernández.

En cuanto a los objetivos, señala que “ahora mismo solo podemos pensar en ser competitivos, viendo donde estamos y con un equipo completamente nuevo. Los objetivos los iremos marcando paso a paso. Lo que si veo son muchas ganas por venir a jugar a Alpicat”, concluyó.