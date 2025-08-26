El Lleida Handbol, hoy en la final de la Supercopa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol, que esta temporada competirá en la División de Honor Oro tras su ascenso de la pasada temporada, disputa hoy por primera vez la final de la Supercopa de Catalunya. Su rival será el KH7 BM Granollers, de la máxima categoría del balonmano femenino estatal. El encuentro se jugará a las 18.45 en el Complex Esportiu Municipal Les Moreres, de l'Espluga de Llobregat y será retransmitido por Esport3. El Lleida Handbol se clasificó tras derrotar en las semifinales al Sant Quirze por 21-33, mientras que el Granollers derrotó al OAR Gràcia por 28-37. A las 21.00 Barça y Granollers jugarán la final masculina.

Iban Raigal, entrenador, destacó que afrontan el partido “con ganas e ilusión” conscientes de que “ellas empiezan la Liga el fin de semana y llevan cuatro semanas más de preparación”.