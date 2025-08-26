El Rodi Balàfia arranca su regreso a Superliga 2

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vòlei arrancó ayer la pretemporada con la ilusión del regreso a Superliga 2, categoría que recupera tras el ascenso logrado el curso pasado. El conjunto de Sergi Mirada hizo ayer su primera sesión en el pabellón Juanjo Garra, con una plantilla basada en el bloque que logró el ascenso y ahora reforzado con cuatro nuevas piezas, con la ambición de consolidarse en la categoría.

La presidenta, Vanesa Ortega, subrayó la importancia del regreso: “Subir supone, sobre todo, doblar el presupuesto. De unos 25.000 euros en Primera Nacional pasamos a unos 50.000. La diferencia respecto a 2022 es que ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos. Además, la Federación prepara cambios para la próxima temporada, haciendo subdivisiones en la categoría, por lo que tenemos mucha ambición porque no nos queremos quedar descolgados”. Ortega destacó también que la nueva etapa servirá para seguir potenciando la base, que tiene dos equipos en cada categoría y quiere alcanzar las fases finales.

En el plano deportivo, el entrenador Sergi Mirada afronta su cuarto curso en el banquillo convencido de que el equipo podrá competir con garantías: “Espero una temporada divertida y competitiva. En Primera Nacional logramos una dinámica de grupo muy buena y eso fue la base del éxito. Ahora hemos conformado una plantilla muy competente, con experiencia y juventud”, explicó.

El club ha cerrado cuatro incorporaciones estratégicas: Eloy Jaray, con bagaje en Superliga 2; el cubano Elio Carrodeguas y Joaquín Castillo, jugadores con experiencia incluso en Superliga 1; y el joven Pau Pons, llegado desde Mallorca como apuesta de futuro. “Con estas piezas tenemos todas las posiciones dobladas y podremos mantener el nivel cuando haya rotaciones”, añadió el técnico, que también mantiene firme su apuesta por los jugadores jóvenes. Además, insistió en el papel clave del Juanjo Garra como fortaleza: «Incluso en el año del descenso apenas perdimos puntos en casa. Gracias al apoyo de nuestra afición logramos el ascenso y queremos que este año el Juanjo Garra vuelva a estar lleno. El nivel de los partidos en Superliga 2 será muy atractivo para el público”, concluyó.