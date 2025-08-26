Gaudu se impone e iguala a Vingegaard en la general

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El francés David Gaudu (Groupama-FDJ) se impuso ayer en la tercera etapa de La Vuelta a España, disputada entre San Maurizio Canavese y Ceres sobre 134,6 kilómetros. El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) conservó el maillot rojo, empatado en la general con el vencedor del día.

Gaudu sorprendió en los metros finales al danés Mads Pedersen, incapaz de rematar el gran trabajo del Lidl-Trek, y al propio líder, que volvió a estar delante y sumó segundos de bonificación, después de que su equipo anunciara por la mañana que había sufrido el robo de varias bicicletas de su camión tras la etapa del domingo. El triunfo supone la tercera victoria del francés en la Vuelta, tras su doblete en 2020 en La Farrapona y La Covatilla.

La etapa dejó al Lidl-Trek nuevamente frustrado. Si el domingo Vingegaard privó de la gloria a Giuliano Ciccone en Limone Piemonte, ayer la decepción volvió a recaer en la escuadra estadounidense. Pedersen era su baza principal y el equipo trabajó de inicio a fin, pero se quedó sin recompensa.

El plan del Lidl-Trek empezó pronto: controlar la escapada formada por Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Luca van Boven (Intermarché-Wanty) y Patrick Gamper (Jayco-AlUla). El cuarteto apenas alcanzó una ventaja reseñable y se quebró en el puerto de Issiglio, de segunda categoría. Quinn y Verre resistieron más, aunque sin opciones reales ante el empuje del pelotón.

Quinn aún lo intentó en solitario a falta de casi 40 kilómetros, pero su aventura murió a 19 de meta. Desde ahí, Lidl-Trek apretó más y se posicionó con Pedersen y Ciccone en cabeza de cara a la ascensión final a Ceres. Vingegaard, siempre combativo, también buscó el triunfo. Sin embargo, la sorpresa la dio Gaudu, que supo tomar la última curva con inteligencia, remontó al esprintador danés y cruzó primero la meta. Pedersen quedó segundo y el líder tercero, asegurando cuatro segundos extra y manteniendo el maillot rojo gracias a su mejor puesto en la primera etapa. Ciccone, tercero en la general, se mantiene a ocho segundos.

Hoy la Vuelta deja Italia y entra en Francia antes de llegar definitivamente a España. El pelotón saldrá de Susa y afrontará 206 kilómetros hasta Voiron, con un arranque exigente de tres subidas en los primeros 77 kilómetros, dos de ellas de segunda categoría.