El Robles Lleida abre el curso dispuestas a dar “un paso adelante”

El Robles Lleida, que un año más competirá en la Liga Femenina 2, abrió ayer oficialmente en el Barris Nord una temporada en la que el equipo quiere “dar un paso adelante y ser más competitivas”, según explicó en la primera sesión de trabajo el técnico leridano, Rubén Petrus. “Abrimos la pretemporada y las sensaciones son muy positivas”, añadió.

“Llevamos una semana en la que hemos tenido un poco de toma de contactos con nuesta casa, el Barris Nord, y después de haber hecho las revisiones médicas, empezamos oficialmente y lo hacemos con un grupo de jugadoras que llevan varias temporadas aquí y que tienen mucha ilusión y mucha hambre”, valoró el técnico. A este grupo se han incorporado tres fichajes, Leti Conca, Anastasia Herasymenko y Vinyet Morató que, afirmó el técnico, “vienen con energías renovadas y ganas de dar un paseo adelante en sus respectivas carreras”.