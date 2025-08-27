TENIS
Alcaraz debuta superando sin dificultades al local Opelka
El murciano Carlos Alcaraz se metió en la segunda ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse por la vía rápida en un sólido partido al estadounidense Reilly Opelka (6-4, 7-5, 6-4) en dos horas y siete minutos de juego. El murciano no dio ninguna opción en su debut en el torneo al siempre peligroso Opelka, gracias a un primer saque muy certero con el que apenas tuvo que hacer frente a tres puntos de rotura.