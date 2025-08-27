El Lleida Handbol, digno subcampeón de la Supercopa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida HC resistió ayer hasta que le duraron las fuerzas en la final de la Supercopa de Catalunya ante el potente BM Granollers, rival de la máxima categoría, que cumplió con los pronósticos y se proclamó campeón de la competición tras imponerse por 31-19.

El conjunto leridano, recién ascendido a División de Honor Oro y con mucho menos rodaje que su rival, que arranca este fin de semana la competición en la máxima categoría, empezó con fuerza su primera final de la Supercopa de Catalunya y se mantuvo a una distancia de entre tres y cinco goles hasta el descanso. En gran parte, fue así por la magnífica actuación de Lara Peris en la portería, que fue elegida como mejor portera de la final.

Pero el Granollers supo imponer su superioridad pese a los buenos momentos del conjunto leridano y tomó una renta mucho más amplia en el segundo tiempo hasta el 31-19 final, con un Lleida más fatigado pero que fue un digno subcampeón en su primera participación en una final de la Supercopa, a la que llegó tras eliminar en la semifinal al Sant Quirze (21-33).

Tras el partido, el entrenador de las leridanas, Iban Raigal, destacó que se iba “contento pese a la derrota, porque hemos competido muy bien hasta que nos han durado las pilas, ante un rival con mucho más rodaje”. “En los momentos en los que nos ha dado el físico, se han visto cosas interesantes en defensa, incluso estoy sorprendido porque he visto a las jugadoras mejor de lo esperado. Por esto nos vamos contentos”, añadió el técnico de las leridanas, que se mostró convencido de que “vamos a competir todos los partidos en la Liga, estoy convencido”.