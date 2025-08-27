El séptimo Emili Vicente se celebrará este domingo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF anunció ayer que el amistoso del domingo (19.00) contra el Terrassa en el Camp d'Esports se aprovechará para disputar la séptima edición del Trofeu Emili Vicente, el memorial en recuerdo a quien fue el primer entrenador de la historia de la entidad y el último de la UE Lleida. Así, el torneo volverá a celebrarse en Lleida después de hacerlo el año pasado ante el Andorra en el Principat, por el cambio de césped en el Camp d'Esports, que acabó con triunfo leridano por 1-2.

El duelo del domingo ante el Terrassa ya estaba anunciado desde el inicio de la pretemporada, como un gesto de solidaridad del equipo egarense, que se hará cargo de los costes del partido y donará los ingresos de la taquilla al Lleida para colaborar en su complicada situación económica –las entradas costarán 5 euros en Gol Nord y 10 en Tribuna y se podrán adquirir en las oficinas durante la semana y en la taquilla el día de partido–.

No obstante, el Lleida finalmente hará que el partido amistoso sea también el trofeo en memoria de Emili Vicente, con el Terrassa siendo por primera vez el oponente del Lleida, que ha ganado cinco de las seis ediciones. El equipo azul solo perdió la edición de 2023 ante el Cornellà y superó cuatro veces al Andorra y otra al Reus en las otras ediciones, celebradas siempre en el Camp d’Esports a excepción del año pasado.

Fichaje y salida

Por otra parte, el Lleida anunció ayer la incorporación del jugador japonés Haruto Kimura, un extremo izquierdo que ha estado haciendo la pretemporada a las órdenes de Jordi Cortés y que finalmente formará parte de su plantilla, en lo que será su primera temporada en Tercera RFEF, ya que su única experiencia previa en el fútbol catalán fue la temporada pasada en el Valldoreix, de Tercera Catalana. En cambio, quien deja de formar parte del equipo leridano es el delantero de origen rumano Sebi Serediuc, quien acordó la rescisión de contrato con el club tan solo unas semanas después de incorporarse al equipo y después de no jugar los últimos amistosos.