La Penya Marracos, primer grupo de animación del Atlètic Lleida

El Atlètic Lleida ya cuenta con su primera peña oficial de animación: la Penya Marracos. Formada por más de una treintena de socios jóvenes, la peña nace con la voluntad de animar al equipo en su estreno en Segunda RFEF y en el Camp d’Esports, según explicó el club en una nota de prensa, que añadió que su objetivo es “aportar ambiente festivo y de hermandad en la grada, acompañar al equipo y organizar actividades sociales y solidarias para reforzar los vínculos con la ciudad”. La cuota anual es de 25 € y la inscripción se puede realizar a través de Instagram (@marracoslleida).

En paralelo, el club ya ha alcanzado los 358 abonados, una cifra que valora de forma muy positiva tras solo dos días de campaña presencial, iniciada el pasado día 22. Entre ellos figuran 55 abonados jubilados del Lleida CF que, gracias a la promoción especial, han recogido su carnet de forma gratuita manteniendo su asiento. La campaña, con un descuento del 50% hasta el 5 de septiembre, se puede tramitar ‘online’ en www.atleticlleida.com o en las oficinas del Camp d’Esports.