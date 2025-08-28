Cuatro proyectos de Lleida optan al Elles Són d’Aquí

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cuatro proyectos leridanos optan a obtener un patrocinio por parte de la plataforma Elles Són d'Aquí, una vez finalizado el plazo de la convocatoria, que se ha cerrado con 73 proyectos presentados. Se trata del Lleida Handbol Club y de la esquiadora Marta Visa, que opta a una beca en la cateroría Élite, dotada con un máximo de 5.000 euros y del Club de Futbol Sala Ivars y el Club Bàsquet Mollerussa en categoría Amateur, en la que los patrocinios son de 2.000 euros. Se trata de una iniciativa del Grup Nufri, con la que, desde 2016, impulsa el deporte femenino.

En categoría Élite optan la esquiadora de velocidad Mrta Visa, que tiene como reto su mejor marca personal, de 214,61 km/h y mejorar su posición en las competiciones internacionales. Visa busca patrocinadores para sufragar los costos profesionales, tanto de fisioterapeuta, material deportivo y desplazamientos a competiciones internacionales. En esta misma categoría opta a recibir un patrocinio el Lleida Handbol, que ha ascendido a División de Honor Oro, lo que le ha supuesto un incremento de presupuesto. El club busca patrocinadores locales para consolidar y visibilizar su proyecto.

En la categoría amateur optan a un patrocinio de 2.000 euros el Club Futbol Sala Ivars d’Urgell, que promueve el deporte femenino a nivel rural y ser un referente. Necesitan ayuda para afrontar el coste de arbitrajes, inscripción y material deportivo. También opta el CB Mollerussa, que ha ascendido a Segunda Catalana y que necesita ayuda para cubrir el presupuesto que requiere la nueva categoría. Elles Són d’Aquí ofrece también una ayuda de 2.000 euros a deportistas nacidas o residentes en el Pla d’Urgell, cantidad que otorga el Club Esportiu CatiGat en colaboración con Nufri.

La plataforma Elles Són d’Aquí, impulsada desde hace nueve años desde el Grup Nufri, ha recibido desde 2016 un total de 463 proyectos procedentes de todas las comunidades autónomas y ha financiado a 37 de ellos, aportando un totdal de 217.589 euros en patrocinios deportivos para apoyar el deporte femenino en las ocho ediciones que ha habido hasta el momento.