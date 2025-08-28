El Alpicat se lleva el triunfo de Linyola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Alpicat superó ayer por 1-3 al Linyola en su segundo amistoso de pretemporada, en el que visitó a un rival de una categoría menos, Segunda Catalana, y se llevó el triunfo. El equipo del Segrià, que regresa a Primera Catalana, sumó así su primera victoria en su preparación, gracias a los goles de Saba, Vendrell y Becerra, este último para sentenciar en la segunda mitad.

El Alpicat arrancó dominando el partido y las cosas se le pusieron de cara cuando Saba anotó el 0-1 en el minuto 5 recogiendo una dejada de Vendrell, autor del 0-2 en el 23 al cabecear un centro de Gómez. El Linyola se acercó en el marcador con un tanto de penalti de Graells en el 54, pero la reacción visitante fue inmediata: primero avisó Hereu y después, en el minuto 58, generó una buena jugada para que Becerra anotara el 1-3.