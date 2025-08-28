El Mollerussa empata ante el Santa Coloma andorrano

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Mollerussa acabó empatando (3-3) ante el Santa Coloma andorrano en un frenético penúltimo amistoso de preparación en Alàs, en el que se le escapó la victoria en el tramo final pese a conseguir en dos ocasiones tener dos goles de renta.

En la fase final de la preparación antes de arrancar la Liga el 6 de septiembre en Manresa, el equipo del Pla d’Urgell se midió ayer a un Santa Coloma que disputó la previa de la Conference League hace apenas un mes, en la que cayó eliminado ante el Polissya Zhytomyr ucraniano en la segunda ronda. El equipo de Kiku Parcerisas arrancó a gran nivel, con un gol de Jordi Puig en el minuto 4 definiendo un pase de la muerte (0-1) y el 0-2 posterior de Lamin en el 17.

El equipo andorrano, dirigido por Fede Bessone, replicó pasada la media hora y recortó distancias mediante Sascha Andreu, que estableció el 1-2 con el que se alcanzó el descanso. En la segunda mitad, el Santa Coloma renovó todo el once y el Mollerussa también introdujo cambios. No obstante, uno de los titulares que se mantuvo en el campo, Lamin, completó su doblete en el minuto 57 para volver a doblar la ventaja del Mollerussa hasta el 1-3. Cuando el triunfo del Mollerussa parecía encarrilado, el equipo andorrano volvió a reaccionar y empató a tres gracias a un gol de Mario Mourelo en el 70 y el empate de penalti de Cisteró a falta de diez minutos para el final del partido.

El equipo del Pla d’Urgell disputará su último amistoso de pretemporada el sábado, cuando recibirá al Borges, de Primera Catalana, en el Municipal d’Esports de Mollerussa.