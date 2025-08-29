El Atlètic Lleida supera ya la cifra de 500 abonados

Publicado por XAVI CASALS Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida presentó ayer a Aldo One, Carlos Mas, Pablo Bolado y Alya Camara, cuatro nuevos jugadores para su proyecto en Segunda RFEF. Durante el acto, el director deportivo, Xavi Bartolo, dijo que “la plantilla aún no está cerrada” y respecto a la campaña de abonados se mostró satisfecho con la respuesta, ya que, según el de Bellvís, el club supera ya los 500 abonados. Afirmó que “no tenemos una obsesión en conseguir un número determinado de abonados. Cualquier persona que quiera sumarse al proyecto es positivo”.

El defensa central camerunés, Aldo One, de 30 años, procedente del CE L’Hospitalet, explicó que, a nivel individual “no me ha costado nada adaptarme a lo que me ha pedido el entrenador”. También valoró positivamente “la parte humana del club”. One se considera “un central con liderazgo y con buen juego aéreo”. Por su parte, el delantero Carlos Mas, formado en diferentes clubes del fútbol valenciano y que llega tras ser el máximo goleador con el Atlético Astorga, de Tercera RFEF, con 18 goles, destacó las buenas sensaciones del equipo en los dos amistosos que él ha disputado ante el Barça Atlètic y el Tudelano. El futbolista albaceteño, de 25 años, admitió que “decidí venir a Lleida para cambiar de aires” y expresó su optimismo para “llenar al máximo el estadio” y que “los goles ya llegarán”.

Pablo Bolado, lateral izquierdo cántabro de 27 años, procedente de la UD Unión Sur Yaiza, valoró el trabajo del equipo desde su llegada. “Hemos ido de menos a más” e hizo hincapié “en las facilidades” y el “buen ambiente y la cercanía” que se respira dentro del vestuario. Respecto a la pretemporada, considera que “se hacen largas” y se mostró entusiasmado por empezar la Liga: “Hay que ir a por los tres puntos siempre”. Como jugador, Bolado se considera un futbolista con recorrido como lateral o carrilero, que se incorpora bien al ataque y defensivamente sólido. Finalmente, Alya Camara, delantero de 20 años, que llega del filial del CE Sabadell, y en la temporada 2023-24 anotó 12 goles en el juvenil de División de Honor. El equipo cerrará mañana su pretemporada en Robres ante el Ebro (19.30).