BALONCESTO
España cae ante Georgia en su debut
La selección, vigente campeona, siempre fue por detrás. Demuestra sus carencias en un pésimo partido
España, vigente campeona de Europa, empezó ayer su participación en el Eurobasket 2025 con una derrota ante Georgia (83-69),en Limasol, en un choque correspondiente al Grupo C. El equipo de Sergio Scariolo, que se despide de la Selección tras este torneo para hacerse cargo del Real Madrid, perdió con claridad y fue por detrás durante prácticamente todo el partido, sufriendo para frenar a los hombres grandes de Georgia, como Goga Bitadze o Sandro Mamukelashvili, que fue el mejor del encuentro con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 24 de valoración.
A España le costó entrar en el partido. Tras tres ataques errando el lanzamiento, dos de ellos desde el triple, cambió de guion en ataque y aprovechó la calidad interior de Willy Hernangómez y Santi Aldama. Georgia apostó por un quinteto alto, con Sandro Mamukelashvili ejerciendo de ‘3’ y una pareja de pívots con Shengelia, ya recuperado, y Goga Bitadze.
Pero España perdió pronto la lucha por el rebote y se vió por detrás en el marcador desde el primer cuarto. España, que no es favorito para el título, pese a ser el defensor, nunca pudo optar al triunfo.