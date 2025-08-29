España cae ante Georgia en su debut

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

España, vigente campeona de Europa, empezó ayer su participación en el Eurobasket 2025 con una derrota ante Georgia (83-69),en Limasol, en un choque correspondiente al Grupo C. El equipo de Sergio Scariolo, que se despide de la Selección tras este torneo para hacerse cargo del Real Madrid, perdió con claridad y fue por detrás durante prácticamente todo el partido, sufriendo para frenar a los hombres grandes de Georgia, como Goga Bitadze o Sandro Mamukelashvili, que fue el mejor del encuentro con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 24 de valoración.

A España le costó entrar en el partido. Tras tres ataques errando el lanzamiento, dos de ellos desde el triple, cambió de guion en ataque y aprovechó la calidad interior de Willy Hernangómez y Santi Aldama. Georgia apostó por un quinteto alto, con Sandro Mamukelashvili ejerciendo de ‘3’ y una pareja de pívots con Shengelia, ya recuperado, y Goga Bitadze.

Pero España perdió pronto la lucha por el rebote y se vió por detrás en el marcador desde el primer cuarto. España, que no es favorito para el título, pese a ser el defensor, nunca pudo optar al triunfo.