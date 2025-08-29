Integrar a través del fútbol

La Associació Initché, una entidad sin ánimo de lucro fundada el pasado año en en Les Borges Blanques con el objetivo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades utilizando el fútbol como herramienta de transformación social, celebrará el próximo jueves día 4 una fiesta denominada 'Dijous Initché' en la que dará a conocer sus más recientes proyectos sociales en combinación con partidos de fútbol 3x3, música y actividades para los más pequeños. El nombre “Initché”, que significa “Gracias” en idioma bambara (conjunto de lenguas mandinga habladas en Mali), refleja el espíritu de gratitud que impulsa sus proyectos solidarios.

Bajo el lema “El fútbol no entiende de fronteras; une culturas y crea vínculos”, la organización desarrolla su labor en dos frentes principales: a nivel local en colaboración con la Escuela Comarcal de Fútbol de Les Garrigues y a nivel internacional mediante una escuela de fútbol base construida en Senegal con más de 300 niños y niñas. Según explica su presidente, Íñigo Villafranca, acaban de lanzar una nueva campaña solidaria que introduce los viajes solidarios como medio de financiación para sus proyectos en Senegal, permitiendo a interesados conocer el país y participar directamente en las iniciativas de Initché en Sédhiou. Este año, representantes de la asociación han realizado dos viajes a Senegal. Fruto de estos contactos se han establecido nuevas colaboraciones y autoridades de la ciudad senegalesa de Sédhiou asistirán el próximo jueves a la fiesta de Initché en Les Borges.