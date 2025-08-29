Leti Conca, uno de los nuevos fichajes del Robles Lleida: “El Barris Nord es el mejor pabellón de la Liga”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Leti Conca, uno de los nuevos fichajes del Robles Lleida para esta nueva temporada, destacó ayer, durante su presentación, que el Barris Nord “es el mejor pabellón de la Liga”, y recordó la derrota de la pasada temporada en Lleida con su anterior equipo, el Miralvalle de Plasencia. Conca, escolta de 1.75 de estatura, nació en la localidad valenciana de Anna el 23 de febrero de 2004.

Joaquín Prado, director deportivo del club, destacó la amplia experiencia de la jugadora, que ha estado en equipos como Barakaldo, Castelló o Plasencia. Valoró su “intensidad, capacidad de jugar en campo abierto, su versatilidad en múltiples posiciones y un profundo conocimiento del juego y de la Liga”, por lo que señaló que “encaja perfectamente en la filosofía de equipo, al ser una jugadora con experiencia, pero al mismo tiempo muy joven y con un gran potencial de crecimiento y muchas ganas de trabajar”. Conca destacó tambien que “Lleida siempre es un equipo muy competitivo”.