Triunfo australiano en Pal

El grupo de cabeza de corredores, a su paso por las inmediaciones de La Seu d’Urgell. - UAE TEAM

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El ciclista australiano Jay Vine (UAE Team) se impuso ayer en solitario en la sexta etapa de La Vuelta a España y primera de alta montaña de esta edición, disputada entre la localidad catalana de Olot y la andorrana de Pal sobre 170,3 kilómetros, mientras que el noruego Torstein Traeen (Bahrain Victoruous), que fue segundo en la etapa, consiguió el maillot rojo.

La jornada empezó en Olot y estuvo marcada por un tiempo variable, con alternancia de sol y lluvia a medida que los participantes pasaban por la Garrotxa, el Ripollès y la Cerdanya, donde entraron por la Collada de Toses (1.790 m, 1ª categoría) para después bajar por la Molina, Alp, Bellver y Martinet, antes de entrar en el Alt Urgell por Pont de Bar. En esa zona ya había un grupo escapado de diez corredores, entre los que figuraba Jay Vine, con unos cinco minutos de ventaja sobre el resto de participantes que iban en el grupo perseguidor. Desde La Seu –en el km 126 de la etapa– comenzó una subida constante a través de Sant Julià de Lòria y Andorra la Vella.

En cuanto a los grandes favoritos, la etapa con final en Andorra tuvo como principales víctimas a los españoles Mikel Landa (Saudal Quick-Step) y Juan Ayuso (UAE), mientras que Jonas Vingegaard (Team Visma), Joao Almeida (UAE), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gal (Decathlon AG2R), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) o Antonio Tiberi (Bahrein Victorious) entrarían con el mismo tiempo.

Antes del paso de los ciclistas por La Seu d’Urgell, la caravana publicitaria de la Vuelta hizo una breve parada en la ciudad, concretamente en la avenida del Valira, donde se repartieron obsequios de los patrocinadores de la competición.

La séptima etapa, hoy viernes, también pasará por La Seu dado que la salida será desde Andorra la Vella, a las 12.00. Este segundo y último paso por la capital urgelense será a las 12.25 y después el recorrido continuará por Castellciutat (12.28), Montferrer (12.30), Adrall (12.35), la Parroquia de Hortó (12.40), Pallerols (12.55) y el Port del Cantó (13.15). Desde allí ya abandonarán el Alt Urgell para continuar hacia Sort, Baro, Gerri de la Sal, Pobla de Segur, Senterada, Perves y Pont de Suert, desde donde los ciclistas ya abandonarán Catalunya. La meta, tras el paso por Bisaurri, Castejón de Sos, Sahún y Benasque, estará en Cerler y la llegada de los corredores está prevista sobre las 17.00 horas.

El detenido por intentar bloquear el paso a los integrantes del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a su paso por Figueres quedó ayer en libertad con cargos, según fuentes judiciales. Al detenido, que quedó en libertad sin medidas cautelares, se le atribuyen delitos de desórdenes públicos, resistencia y contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando un reducido grupo de manifestantes se colocó en la carretera y desplegó banderas y una pancarta en defensa de Palestina obligando al equipo israelí a frenar.

Por otra parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, envió ayer una carta al director general de la Vuelta, Javier Guillén, en la que le pide que reconsidere la participación de este equipo.