El Balaguer pasa a semifinales en los penaltis

El Balaguer consiguió clasificarse anoche para la semifinales de la Copa Lleida al eliminar en los penaltis al Borges y tras concluir el tiempo reglamentario con 2-2. En la primera parte, el Borges fue muy superior al Balaguer y ya en el minuto 20 los locales vencían por un claro 2-0 y con uno de los goles anotado desde el centro del campo. En estos primeros 45 minutos, el conjunto de la capital de la Noguera apenas generó peligro sobre la portería local.

En la segunda parte, con la introducción de numerosos cambios en ambos equipos, el Balaguer mejoró su juego y tuvo más el control del balón. Logró recortar distancias tras una internada por la banda derecha y consiguió empatar en el minuto 89 tras una falta lanzada dcesde el centro del campo y mal defendida por el Borges. En la tanda de penaltis, los locales fallaron tres lanzamientos, mientras que el Balaguer solo erró uno. Por otra parte, hoy se disputará el resto de encuentros de los cuartos de final. Son el Alpicat-Alcarràs (18.00), Tàrrega-Juneda (19.00) y Balàfia-Artesa de Segre (19.30).