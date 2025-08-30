“Lleida es el equipo perfecto para dar un paso adelante”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alero Millán Jiménez (Calahorra, 16-9-2022) dijo ayer, durante su presentación como nuevo jugador del Hiopos Lleida, que ha llegado al mejor sitio para dar un paso adelante y consolidarse como un jugador ACB. “Para mí es un placer estar aquí. Era la mejor opción para mí y estoy preparado para dar un paso adelante y poder demostrar que puedo juar en ACB. Creo que estoy en el equipo perfecto para demostrarlo”, valoró. Millán Jiménez llega cedido por el Valencia.

Previamente, el director deportivo del club, Joaquín Prado, dijo de él que “es un jugador muy del perfil Força Lleida”, ya que “va a ayudar en muchas de las cosas que tradicionalmente hemos querido en nuestro club estas últimas temporadas, intensidad, ambición, hambre y también talento”.

Prado añadió que “es un jugador joven que llega a la ACB en un momento excelente de su carrera, después de estar en dos equipos punteros de Primera FEB como son San Pablo Burgos y Obradoiro y está en un punto de crecimiento ideal para demostrar su nivel en una Liga tan exigente como la ACB y para continuar con su crecimiento”. Prado coincidió con el hace tres veranos en una de las selecciones españolas de categorías inferiores.

El jugador, que cumplirá 23 años este próximo mes de septiembre, por su parte, añadió que “me habían hablado muy bien de Gerard Encuentra y del club. Tengo confianza en este proyecto y en que las cosas se van a hacer bien. Espero que se cumplan las expectativas de crecer con el club. Ya tengo ganas de que empiece la temporada”, señaló el alero riojano.

Sobre el reto que supone el debut en la máxima categoría del baloncesto español dijo que “llegar a la ACB es complicado, pero lo difícil es mantenerse y llegar a hacer una carrera larga. Yo quiero demostrar que puedo jugar minutos, hacerlo bien y ayudar al equipo a ganar partidos. Quiero asentarme en la categoría y disfrutar jugando al baloncesto”.

En cuanto a si Gerard Encuentra le ha pedido algo concreto, dijo que “no hemos entrado en detalles. De momento me lo estoy pasando bien entrenando, lo cual a veces no es fácil en pretemporada”, concluyó.