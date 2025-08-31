El Barça arranca la defensa del título con un festín ante el Alhama

Las jugadoras del Barça celebran uno de sus ocho goles.; Triunfo nazarí. El Granada fue el otro equipo que ganó ayer, al Levante (1-2). Los otros dos duelos fueron empates a cero. - EFE

El Barça debutó ayer en la Liga F con un festín goleador (8-0) ante el recién ascendido Alhama El Pozo para arrancar con fuerza la defensa de su título liguero. Las dianas fueron de Ona Batlle, Ewa Pajor, Aitana Bonmatí, Graham Hansen, que firmó un doblete, y Clàudia Pina, autora de un 'hat trick' en apenas media hora sobre el césped.

El Johan Cruyff acogió el estreno liguero entre el vigente campeón y un rival que encajó muy pronto: Hansen abrió la cuenta en el 5’ tras una falta servida por Mapi León. Aitana (11’) y Pajor (28’) ampliaron la renta, y antes del descanso Batlle (45’) firmó el cuarto con un misil desde la frontal.

En la reanudación, Aleixandri y la canterana Aïcha debutaron antes de que Hansen (58’) hiciera el quinto asistida por Pajor. El tramo final perteneció a Pina: marcó en el 71’ con un pase de Kika, repitió en el 74’ tras centro de Bonmatí y completó el 8-0 en el 99’ empujando un córner botado por Mapi León.

El conjunto de Pere Romeu no dio respiro y mantuvo la misma ambición que en la pasada temporada, sumando su primera goleada en un campeonato en el que vuelve a partir como gran favorito al título, ante un Alhama recién ascendido que cuenta en su plantilla con cuatro futbolistas con pasado en el AEM: Anita, Yiyi, Astrid y Gestera.