“Fermín quiere quedarse, pero no sé qué pasará”

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, insistió ayer en que está convencido de que el mediapunta Fermín López, pretendido por el Chelsea, quiere quedarse en el club azulgrana, si bien reconoció que desconoce “qué pasará” antes del cierre del mercado de fichajes mañana lunes. El futbolista andaluz y su posible salida del club fue uno de los nombres propios en la rueda de prensa del técnico alemán previa al partido liguero de hoy frente al Rayo Vallecano (21.30/DAZN).

“De momento, Fermín está aquí. Hablé con él y estoy convencido de que quiere quedarse, pero no sé qué pasará”, aseguró Flick, quien subrayó que el internacional español “ama al Barça”. En este sentido, elogió las virtudes del internacional español, al que calificó como “un jugador muy agresivo, con y sin balón”, que además “es muy bueno corriendo al espacio de la última línea y generando espacios” y tiene gol.

Preguntado sobre la situación anímica del jugador, Flick admitió que “al principio de la semana fue diferente” a cómo lo ve ahora, “que está más centrado”, precisó. “Le dije mi opinión, pero me la guardo. Hay gente que sabe más qué está pasando. Es un negocio, pero yo estoy centrado en mi equipo. Fermín ha demostrado muchas veces lo importante que es para nosotros. Nos puede ayudar mucho”, señaló.

Por otra parte, Flick elogió a su próximo rival y especialmente a su entrenador, Iñigo Pérez. “Cada partido es diferente. La intensidad del Rayo es muy alta. Tenemos que jugar con confianza y tenemos jugadores que saben jugar en el uno contra uno. Habrá que tener posesión, pero también aprovechar los espacios”, añadió Flick. Asimismo, al ser preguntado por las condiciones del césped, Flick respondió que es algo que no puede cambiar. “Hay que jugar igual que lo hará el Rayo”, concluyó.

El Barça comenzará la Champions fuera

El FC Barcelona ya conoce su camino en la fase liga de la Champions y el conjunto azulgrana arrancará su participación en la máxima competición continental como visitante ante el Newcastle United en Saint James’ Park el jueves 18 de septiembre (21.00). En el Barça estaban pendientes del calendario para saber si la UEFA atendía su petición de jugar la primera jornada fuera de casa para contar así con más tiempo en su objetivo de tener listo el regreso al Spotify Camp Nou y el organismo europeo ha tenido sensibilidad con este asunto.

Gavi causa baja en la selección española

El azulgrana Gavi ha causado baja en la convocatoria de la selección española por molestias en su rodilla derecha. Le sustituye el ex del Girona Aleix García, centrocampista del Bayer 04 Leverkusen alemán, para los partidos ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial 2026. El catalán acumula cinco internacionalidades.

El Oviedo logra su primer triunfo en Primera tras 24 años

El Oviedo ganó ayer por 1-0 a la Real Sociedad con un gol de Dendoncker, dando a los ovetenses su primer triunfo tras su regreso a Primera División después de 24 años. Por su parte, el Racing de Santander goleó por 4-1 a la AD Ceuta para ponerse colíder de LaLiga Hypermotion junto al Sporting, durante una jornada 3 en la que ayer también vio los empates entre Valladolid y Córdoba sin goles y entre Castellón y Real Zaragoza con 1-1.