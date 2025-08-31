Lanzadas al inicio de Liga

El AEM salió ayer victorioso y con buenas sensaciones de su ensayo general para el arranque de la temporada, que arranca el próximo domingo ante el Cacereño en el Camp d'Esports, mismo escenario en el que ayer superó con solvencia al Cornellà (4-0), un rival recién descendido a Tercera RFEF, para cerrar invicto la pretemporada, con cuatro victorias y tres empates.

El conjunto leridano, pese a tener algunas bajas, encarriló el partido con un doblete antes del minuto 10 de Noe Fernández, que se reivindicó como la máxima goleadora de la pretemporada con seis tantos, y dominó la escena en todo momento, controlando el balón y sin conceder ocasiones ante un Cornellà muy tímido y que se encerró atrás.

Con las ausencias de Loba, Ransanz y Amaya, el conjunto de Joan Bacardit quiso evitar sorpresas desde un inicio en su último partido de preparación y no tardó ni un minuto en adelantarse. En un balón largo a la banda derecha, Evelyn llegó a línea de fondo y puso un centro tenso al área pequeña, donde Noe Fernández le ganó la partida a la portera para anotar el 1-0. El segundo no tardó mucho en llegar, porque en el minuto 8, la asturiana estableció el 2-0 definiendo un magnífico pase de cuchara de Blasco.

Con la plácida ventaja, el AEM amasó largas posesiones, pero las ocasiones llegaron en cuentagotas, con dos intentos de Evelyn y otro de Lara antes de que, ya tras el descanso, Peñalver marcara el 3-0 en una segunda jugada tras un córner a pase de Vero Herrera.

La única intervención clara de las visitantes fue un mano a mano ante Keila, la portera del filial que debutó ayer y que solventó la situación con una gran parada. El AEM buscó el cuarto gol hasta el final pese a mostrarse menos preciso a la hora de definir fruto del cansancio. Sin embargo, en la última jugada del partido, Rojas aprovechó dos malos rechaces para hacer el 4-0 final.

“Hubiera firmado perder toda la pretemporada y ganar al Cacereño”

El entrenador del AEM, Joan Bacardit, reconoció que el partido “ha ido mejor de lo que esperaba”, aunque le restó importancia al hecho de cerrar la pretemporada sin haber perdido: “Hubiera firmado perder toda la pretemporada y vencer al Cacereño”, sentenció. “En el último partido en Zaragoza las sensaciones con balón fueron malas, lo hemos trabajado mucho y ellas han tenido que cambiar el sistema a la media hora porque no sabían cómo defendernos”. No obstante, de cara al inicio liguero, reconoció que el equipo aún debe crecer: “No sé si llegamos al nivel que quiero, pero todos estaremos igual”.