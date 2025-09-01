Caleb Agada: “Mi objetivo es hacer play of, no tengo miedo en decirlo”

Caleb Agada llega al Hiopos Lleida “muy feliz” tras conseguir “su objetivo de llegar a la ACB después de varios años”, según señaló este lunes en su presentación. Agada, de 31 años, conoce bien el baloncesto español tras su paso por el el Melilla y el Prat, donde coincidió con el segundo entrenador del Hiopos Lleida, Jordi Ribas, a quien señaló como “una de las razones para venir”.

No obstante, reconoció que “también la directiva y los entrenadores mostraron mucho interés. Mi agente me dijo que realmente me querían, así que fue una decisión fácil”. El escolta internacional por Nigeria no escondió sus metas y sorprendió diciendo que “mi objetivo es llegar a los playoffs. No tengo miedo de decirlo. Voy a trabajar duro para conseguirlo porque veo que el equipo lo puede lograr”.

Respecto a su papel en la plantilla, señaló que no tiene preferencias: “Haré lo que el equipo necesite. Siempre aportaré energía y defensa cada noche para ser un jugador de equipo”, explicó el jugador, que celebró que “el equipo me ha recibido muy bien.

El director deportivo del club, Joaquín Prado, subrayó el valor de la incorporación: “Llega en un momento excelente de su carrera, con madurez y conocimiento de nuestro baloncesto tras tres temporadas en España. Ha tenido una evolución muy positiva y encaja fantásticamente en nuestro estilo de juego”.

Prado elogió especialmente su capacidad defensiva: “Es uno de los mejores en la presión al balón, siempre rondando los dos robos por partido. Es un jugador de primer nivel en esa faceta, muy bueno en campo abierto y en transiciones rápidas”. Además, destacó su progresión en la lectura de bloqueo directo y en el tiro exterior. La llegada de Agada, resuelta con rapidez a nivel documental tras el AfroBasket, permitirá que complete prácticamente toda la pretemporada. “Ha trabajado mucho para llegar a la ACB, viene con hambre y eso le dará un plus”, concluyó Prado, convencido de que el nuevo fichaje aportará energía e ilusión a un Hiopos Lleida que el jueves (20.30) disputa su primer amistoso, en Sant Julià de Vilatorta ante el Joventut.