España arrolla a Chipre antes de medirse a Italia

La selección española de baloncesto cumplió con los pronósticos y pasó por encima de Chipre (91-47) tras un partido en el que siguió mejorando su imagen y en el que destacó por encima de los demás Willy Hernangómez, autor de 19 puntos y 25 dígitos de valoración.

Con la tranquilidad que le daba el haber ganado menos de 24 horas antes a Bosnia-Herzegovina en un duelo clave, el cuadro de Sergio Scariolo se entregó al ‘trámite’ contra los chipriotas con la voluntad de asentar aquello que había hecho bien, mirando de reojo a los choques frente a Grecia e Italia con los que concluirá su participación en la fase de grupos. Finalmente España acabó el partido con 14 triples y 29 asistencias respectivamente. Datos testimoniales, pues lo importante era ganar, pero ilustrativos de la mejora de un plantel que estuvo muy sólido defensivamente, concediendo solo 47 puntosy solo 7 faltas cometidas. Ahora queda esperar que esas buenas sensaciones lo sigan siendo contra griegos e italianos. Esta holgada victoria sirvió a España para ponerse en el grupo con un balance de 2-1, mejor que el 1-2 de Georgia aunque por debajo del 3-0 de Grecia, pendientes todos de Bosnia y de Italia.