“El objetivo del Cadí es salvarnos lo antes posible”

El entrenador del Cadí La Seu, Isaac Fernández, mostró su satisfacción con el arranque de la pretemporada, destacando especialmente el excelente estado físico de sus jugadoras tras los primeros entrenamientos y en cuanto a los objetivos para la temporada, mantiene la prudencia característica del club. “No podemos tener otro objetivo que no sea el mismo de siempre: conseguir la salvación lo antes posible”, afirmó Fernández, quien considera que marcarse metas más ambiciosas “podría generar una ansiedad y frustración innecesarias”.

Respecto al calendario de preparación, el técnico confirmó que la pretemporada incluirá partidos contra equipos de Liga Femenina, cumpliendo así uno de los objetivos marcados por el cuerpo técnico. “Nos permite marchar unos días, hacer convivencia todos juntos, que nos vendrá bien”, explicó Fernández, señalando que estos encuentros servirán principalmente para evaluar el rendimiento competitivo de las nuevas incorporaciones y continuar con la construcción del equipo. El primer test llegará el día 12 ante el Araski y al día siguiente ante el Ensino, ambos en Vitoria durante un torneo.

Finalmente, envió un mensaje a la afición, a quien pidió que continúe con su apoyo. “Cuando jugamos en casa es completamente diferente. Nos sentimos muy bien, muy arropados”, expresó Fernández, quien prometió que el equipo trabajará para ser “reconocible desde el primer minuto” y hacer que “los aficionados se sientan orgullosos” de lo que vean en la pista.