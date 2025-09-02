Golomán: "Soy un jugador que siempre encuentra cómo ayudar al equipo"

El Hiopos Lleida presentó este martes a su última incorporación para la temporada 2025-26, el pívot húngaro Gyorgy Golomán, que llega procedente del San Pablo Burgos y con experiencia en Liga ACB y competiciones internacionales. El jugador se mostró ilusionado con el nuevo reto y aseguró en su presentación que su prioridad será adaptarse rápido y aportar en todos los aspectos del juego.

“Estoy muy feliz de estar aquí y de tener esta oportunidad con el Hiopos Lleida. Me considero un jugador que siempre encuentra la manera de ayudar al equipo, esa es mi mayor fortaleza. Estoy deseando ser parte de este proyecto y contribuir de muchas formas”, explicó el interior en su primera intervención.

Golomán, de 2,11 metros y 29 años, reconoció que eligió Lleida por su buena experiencia previa en España y por el nivel de la competición. “Disfruto jugando en este país. La ACB es una de las mejores ligas de Europa y creo que mi juego se adapta muy bien a su estilo. Espero poder demostrarlo aquí y ganar muchos partidos juntos”, apuntó.

Preguntado por su rol, el húngaro señaló su polivalencia para actuar tanto de pívot como de ala-pívot: “En los últimos años he jugado más como cinco que como cuatro, pero lo importante es ser útil para el equipo según lo que demande cada partido. Estoy preparado para ambas posiciones”.

Sobre los objetivos, Golomán declaró que “como equipo tenemos que competir en cada partido sin importar el rival, intentar ganar el mayor número de encuentros posible y hacernos fuertes en casa. Sé que Lleida tiene una afición increíble y queremos luchar siempre por ellos. A nivel personal quiero consolidarme aquí y ser una parte importante del grupo. En estos primeros días ya veo que tenemos un buen vestuario y eso me motiva mucho”.

El jugador también destacó el papel de Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos, en su decisión de firmar: “Escuché muy buenas cosas de él, que ayuda a que los jugadores muestren sus fortalezas. Eso fue un factor importante para venir y haré todo lo posible por crecer bajo su dirección”.

En cuanto a la competencia en la pintura, considera que será positiva, porque “es sano que haya jugadores de calidad en mi posición. Así nos exigimos más y todos mejoramos. Al final decide el entrenador, y mientras el equipo gane, todos debemos estar contentos”.

El director deportivo, Joaquín Prado, también valoró su incorporación, señalando que “Golomán completa muy bien nuestro juego interior. Es un cinco móvil, con capacidad para correr el campo, polivalente para ayudarnos también en la posición de cuatro y con experiencia en nuestro baloncesto". "Conoció la ACB en Girona, fue pieza clave en Burgos el curso pasado y pensamos que está preparado para consolidarse en la élite. Estamos convencidos de que será una gran aportación para el equipo”, concluyó.