La asamblea de socios de la UE Bordeta da luz verde a su histórica conversión en una Sociedad Anónima Deportiva

La Unió Esportiva Bordeta iniciará a partir de hoy la venta de acciones para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva con un capital social inicial de 60.025 euros y cada acción sale al precio de 1.200,50 euros, después de que la asamblea extraordinaria de socios aprobase ayer por unanimidad continuar con el proceso.

Esta transformación jurídica de esta entidad leridana de barrio supone un paso histórico y algo prácticamente inédito en el fútbol español al tratarse de un club de base. La transformación en SAD la aprobaron los socios en la asamblea de 2022, pero se ha ido demorando en el tiempo por cuestiones burocráticas. Una vez salvados todos los trámites, entre ellos una auditoría económica de los últimos tres ejercicios, el club pondrá a la venta las acciones a partir de hoy mismo, aprovechando la celebración ayer de una asamblea extraordinaria, en la cual se procedió a informar del proceso de conversión a la veintena de socios que asistieron. Entre otras cosas, se les explicó las diferentes fases previstas para acometer el proceso de conversión en SAD y se les facilitó el número de cuenta donde hacer efectivo el ingreso para las suscripciones por parte de los interesados. Además, se sometió a aprobación los estatutos de la nueva sociedad, la cual tendrá un capital social de salida de 60.025 euros, como marca la ley, aunque este importe podría ser superior. El valor nominal de cada acción será de 1.200,50 euros.

La decisión de la conversión en Sociedad Anónima Deportiva tiene como objetivo “profesionalizar el club en todos los niveles”, según reconocieron ayer fuentes de la directiva de la entidad. De hecho, la Unió Esportiva Bordeta ya ha acometido en el último año varias inversiones en las instalaciones por valor de unos 450.000 euros para mejorar los dos campos municipales de fútbol 11, los vestuarios y una nueva marquesina con capacidad para 500 espectadores, todo ello sufragado por uno de sus patrocinadores, que se haría cargo de un paquete importante de acciones.