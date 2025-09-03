Confianza en la gente de casa

La plantilla del Tàrrega para esta temporada 2025-26, con 21 de los jugadores formados en la cantera. - FRANCESC GASULL

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

La UE Tàrrega apuesta con total confianza por la gente de casa para intentar, esta próxima temporada, lograr el ansiado ascenso a Primera Catalana, un objetivo innegociable que se escapó el pasado curso tras una dolorosa derrota en casa en la jornada 24, justo cuando todo parecía encaminado para proclamarse campeones.

Aquella derrota fue un punto de inflexión, y aunque se luchó en el play off, la historia ya fue otra, con una decepción mayúscula. A pesar de ello, el club ya trabaja con ambición y determinación para volver a luchar por el ascenso esta temporada.

La UE Tàrrega apuesta firmemente por el talento local: 21 de los 25 jugadores del primer equipo han sido formados en la casa, y la plantilla combina juventud y experiencia, con una edad media de solo 24 años.

El equipo, dirigido por Edgar Molina por segundo año consecutivo, iniciará la temporada frente al Artesa de Segre. A las renovaciones de jugadores clave se suman nuevas incorporaciones procedentes de clubes cercanos, reforzando un proyecto con identidad propia y fuerte compromiso con la cantera. Además, otros cuatro juveniles formarán parte del primer equipo. La directiva seguirá encabezada por Andreu Llanes como presidente de la entidad.