La Val d’Aran UTMB añadirá otra prueba, de 75 km

La salida de una de las carreras de la última edición, que reunió a 6.000 participantes.

La HOKA Val d’Aran by UTMB ya tiene fechas para su sexta edición: del 1 al 5 de julio de 2026, en la que la gran novedad será la incorporación de la TDL, Termières dera Libertat, una prueba de 75 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo, categoría 100K, que se celebrará el 1 de julio con salida en Bossòst y llegada en Vielha, y amplirá hasta ocho las pruebas de la cita aranesa, que en la última edición reunió a 6.000 participantes de 83 países.

El CEO de UTMB Iberia, Xavier Pocino, explicó que “la TDL nace como respuesta a la demanda de los corredores, que reclamaban una distancia intermedia entre la PDA (de 55 kilómetros) y la CDH (de 110)”. Inspirada en los senderos que durante décadas sirvieron como vías de escape para quienes huían de guerras y persecuciones, la carrera rinde homenaje a todos aquellos que atravesaron los collados fronterizos en busca de libertad, añade la nota de prensa de la organización.

Con un recorrido técnico, transcurrirá hasta Bassa d’Oles, para luego adentrarse en un terreno alpino de gran belleza que cruzará lugares emblemáticos como Montcorbison, Pomaròla, Val de Horno, Sarrahera, Cauva o Santet Escunhau.

Las inscripciones para todas las distancias se abrirán el 24 de septiembre a las 11.00 en exclusiva durante 48 horas para corredores con UTMB Index válido. A partir del 26 de septiembre quedarán disponibles para el resto de interesados que cumplan los requisitos.

Por quinto año seguido, la cita aranesa será la gran final europea del circuito. Esto significa que todos los finishers obtendrán el doble de puntos, aumentando sus opciones de acceder a las finales mundiales en Chamonix. Además, los diez primeros hombres y mujeres de la VDA, la CDH y la PDA, junto con los mejores por grupos de edad, lograrán plaza directa para la cita francesa.