El Balaguer vence en Linyola con un gol de Nico

El Balaguer superó ayer al Linyola por 0-1 en un nuevo amistoso de pretemporada, gracias a un gol de Nico a los 6 minutos de partido. En otro encuentro de preparación disputado ayer, el Borges y la UE Santa Coloma empataron 0-0 en un duelo trabado y con pocas ocasiones. El Borges acabó con diez jugadores.

En el partido entre el Linyola y el Balaguer, el conjunto visitante dominó la primera parte, aunque la primera gran ocasión la tuvo el Linyola a los cuatro minutos, con un remate al poste. La reacción del Balaguer fue rápida y letal, ya que un par de minutos más tarde, Nico acertaba con el 0-1. Pudo ampliar diferencias con sendas ocasiones de Genís y Nico, en los minutos 24 y 32 y el Linyola pudo empatar en el 37, pero lo evitó el meta visitante, desviante el remate local con la punta de los dedos.

La segunda parte fue más aburrida y el nivel bajó en calidad. El Balaguer ya no controló el juego, pasó apuros ante el juego más intenso del Linyola y creó pocas ocasiones de gol, por lo que el marcador ya no se movió y el partido finalizó con el resultado de 0-1.