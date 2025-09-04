Lleida CF y SEGRE renuevan su convenio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF y Grup SEGRE renovaron ayer su convenio por el cual Lleida en Joc seguirá haciendo seguimiento de los partidos del equipo leridano durante la temporada, en Tercera RFEF.

Así, se hará la retransmisión radiofónica de los partidos a través del digital de SEGRE, además de informar sobre la actualidad del club en las páginas del Diario SEGRE y en Lleida TV.