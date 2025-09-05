El Hiopos cae en su estreno

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida cayó derrotado en el primer test de la pretemporada ante el Joventut (78-62), en un amistoso decantado por la diferencia de acierto desde el triple y en el que regresaba a las pistas Ricky Rubio, que anotó 8 puntos. Los burdeos mostraron buena imagen en la primera mitad con Diagne como hombre más destacado (el cinco está bien cubierto con él y Krutwig), pero acabaron cayendo en la segunda mitad penalizados por el desacierto ofensivo.

El primer cuarto empezó con varios aciertos por ambos equipos con un Ejim acertado en ataque (3-4). El Joventut encadenó tres triples para romper el parcial hasta su máxima diferencia (13-4). Apareció la defensa intensa del equipo de Gerard Encuentra y con cinco puntos de Jiménez igualó el partido (15-15). Salió a pista Diagne y marcó la diferencia, se amplió la distancia leridana (15-20), rápidamente igualada tras dos perdidas por los verdinegros para acabar empate a 20. En el segundo, bajó el ritmo de anotación, en cuatro minutos, tan solo se habían anotado 8 puntos (24-24) hasta que apareció Ricky Rubio para con dos canastas con adicional y una asistencia se llegara al 37-30. De nuevo con la salida de Diagne se ajustó el equipo en defensa para llegar al descanso a seis puntos (38-32).

La buena imagen de la primera mitad fue empequeñeciendo a medida que pasaban los minutos. Empezó con un buen parcial de inicio (40-40) hasta que llegó el acierto de la Penya desde el triple (48-40). Rompía la racha Llorente con el segundo triple del equipo (52-43) para verse hundidos al final del cuarto con dos triples más de los verdinegros acabando con un 60-48.

El último cuarto fue un trámite algo doloroso donde los de Dani Miret disfrutaban ante un Lleida voluntarioso pero fatigado tras la primera semana de entrenamientos. El domingo en la misma pista realizarán el segundo test, ante el Manresa.

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, explicó tras el partido que se fue “con buenas sensaciones, la puesta en escena ha sido buena pese a la falta de acierto”. Añadió que “pese a que nos falta encontrarnos en la pista, no debemos abusar tanto del bote, teniendo un poco más de acierto, hubiéramos competido más el partido. Tenemos que seguir progresando”, añadió. Fue baja en el encuentro Shurna, sobre el que Gerard Encuentra explicó que tiene “unas molestias en el abductor la primera semana”, aunque explicó que si la progresión es la correcta el domingo podría participar en el segundo amistoso.

El Robles Lleida presentó ayer oficialmente a Vinyet Morató. La jugadora, que viene del baloncesto universitario estadounidense, llega a Lleida con la ambición de mejorar y “volver a disfrutar el baloncesto”. Además, dijo que el equipo “quiere hacer la mejor temporada posible y mirar hacia arriba”.