Pons Lleida y Cadí abren hoy el torneo de La Seu, que reúne a ocho clubes

El Torneig Clyton-Cadí se inicia hoy en La Seu d'Urgell con la participación de ocho equipos sénior y convertido ya, en su tercera edición, en todo un referente de la pretemporada del hockey catalán. En la categoría masculina abren hoy el fuego Pons Lleida-Cadí (21.00) e Igualada-Palafrugell (19.30), completando esta categoría el Alpicat. En féminas participan Vila-sana, Alpicat y Girona. La práctica totalidad de estos clubes compiten también con equipos de base, por lo que, desde hoy y hasta el domingo, 305 jugadores se darán cita en La Seu d'Urgell.

El torneo acogerá también el duelo entre el Alpicat y el Vila-sana que supone el debut para ambos equipos en la Lliga Catalana. Este partido, entre dos rivales que esta temporada volverán a coincidir en la OK Liga, se disputará mañana a las 19.30. El equipo del Pla d’Urgell hará doblete en esta jornada, ya que previamente, a las 14.00, se medirá con el Girona. También el Alpicat jugará con el Girona en un partido previsto para el domingo a las 12.30.

El Pons Lleida, por su parte, jugará otros tres partidos, ya que el sábado se medirá contra el Alpicat, de OK Liga Plata (11.00) y el domingo ante el Palafrugell (11.00) y el Igualada (18.00).