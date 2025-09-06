A por el ascenso con sello local

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Juneda vivió un descenso cruel con una impugnación de tres puntos que evitó que mantuviera en Primera Catalana. Los errores te hacen más fuerte, y esto es justo lo que ha hecho el Juneda, construir una plantilla igual o más potente que la de la temporada pasada para ser un equipo referente en Segunda, y buscar el ascenso de nuevo.

Sigue Pau Barrufet, técnico local, que se hizo cargo del equipo en la segunda vuelta y que le dio una bocanada de aire fresco compitiendo de maravilla bajo su dirección. “Hemos renovado el bloque del año pasado, que era el objetivo, con muy pocas salidas, y algunos retoques de mucho nivel. El objetivo es claro: volver a subir”, afirma.

La temporada pasada, tras el ascenso, no perdieron la cabeza haciendo fichajes, y dieron galones a los chicos del pueblo. Para esta campaña hasta un total de 14 jugadores son de Juneda o formados en la base del Intercomarcal, y han renovado 18 jugadores. Con 5 incorporaciones sénior, entre ellas la de Xavi Sánchez, segundo máximo goleador de la Segunda Catalana, más los juveniles dispone de 25 jugadores.

Una temporada ilusionante con una afición entregada a su equipo que quiere volver a cantar: “Juneda capital del món.”