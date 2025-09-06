FÚTBOL
A por el ascenso con sello local
CF Juneda. Tras el descenso de Primera Catalana, el equipo de Les Garrigues apuesta por la continuidad con 18 renovaciones y afronta una campaña para recuperar la categoría
El Juneda vivió un descenso cruel con una impugnación de tres puntos que evitó que mantuviera en Primera Catalana. Los errores te hacen más fuerte, y esto es justo lo que ha hecho el Juneda, construir una plantilla igual o más potente que la de la temporada pasada para ser un equipo referente en Segunda, y buscar el ascenso de nuevo.
Sigue Pau Barrufet, técnico local, que se hizo cargo del equipo en la segunda vuelta y que le dio una bocanada de aire fresco compitiendo de maravilla bajo su dirección. “Hemos renovado el bloque del año pasado, que era el objetivo, con muy pocas salidas, y algunos retoques de mucho nivel. El objetivo es claro: volver a subir”, afirma.
La temporada pasada, tras el ascenso, no perdieron la cabeza haciendo fichajes, y dieron galones a los chicos del pueblo. Para esta campaña hasta un total de 14 jugadores son de Juneda o formados en la base del Intercomarcal, y han renovado 18 jugadores. Con 5 incorporaciones sénior, entre ellas la de Xavi Sánchez, segundo máximo goleador de la Segunda Catalana, más los juveniles dispone de 25 jugadores.
Una temporada ilusionante con una afición entregada a su equipo que quiere volver a cantar: “Juneda capital del món.”