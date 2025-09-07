El Vila-sana supera al Alpicat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ la seu d’urgell ❘ El Vila-sana se adjudicó ayer el derbi leridano corresponiente a la Lliga Catalana Femenina, al derrotar por 1-3 al Alpicat, en un partido que se disputó en La Seu d'Urgell, dentro del programa del Torneig Clyton-Cadí, que concluye hoy. A pesar de las bajas con las que llegaba el Vila-sana, con cuatro jugadoras en la selección española, una en la de Portugal y dos lesionadas, superó a su rival en un partido que ya encarriló en la primera parte. Dai Silva anotó el 0-1 en el minuto 13, Bea Gaete hizo el 0-2 en el 34 y, nada más iniciarse la segunda mitad, Luchi Agudo firmó el 0-3 (30’). Arantxa González marcó el gol del Alpicat en el 43.

Dentro del torneo, el Vila.sana, en un partido que se jugó cinco horas antes que el duelo de la Lliga Catalana, derrotó 6-2 al Girona, remontando un 0-2. En la competición masculina abrió jornada otro derbi leridano, en el que el Pons Lleida superó 4-2 al Alpicat. El Cadí La Seu, que esta temporada competirá en Nacional Catalana, derrotó 3-1 al Palafrugell y perdió 2-14 ante el Igualada de OK Liga. Cerró la jornada el Alpicat, que venció 5-1 al Palafrugell.

En la tercera y última jornada, el Alpicat juega hoy contra el Igualada y el Cadí y el Pons Lleida contra el Palafrugell y el Igualada, que será el último partido. Y en categoría femenina jugarán Girona y Alpicat.

El Calafell vence al Maçanet y deja al Pons Lleida fuera de la Final Four

El Calafell se impuso ayer por 2-6 al Maçanet en la Lliga Catalana, resultado que deja al Pons Lleida fuera de la Final Four de esta competición, que precisamente tendrá como escenario el Pavelló Onze de Setembre de Lleida. En el primer partido el equipo leridano derrotó al Maçanet por 6-2, mientras que en el segundo el Calafell superó a los de Edu Amat por 4-1. Por tanto, con dos victorias, será el equipo tarraconense el que disputará la Final Four en Lleida. Las semifinales se disputarán el día 11 y la final, el domingo 14.