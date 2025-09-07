Empate en un final surrealista

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

❘ Manresa ❘ El Mollerussa consiguió rescatar un punto en su visita a Manresa en un final con tres expulsados, uno del equipo leridano y dos porteros del equipo local en un final increíble. Dueso marcó de cabeza y Lamin de penalti en la última jugada del partido.

La primera parte no empezó con el mejor de los registros para los del Pla d’Urgell. Dos pérdidas consecutivas acabaron con sendos saques de esquina, en el segundo, la ocasión más clara de la primera mitad. El centro de Ezzarfani al segundo palo dejaba en total disposición de marcar a Olmedo en el área pequeña, el lateral del conjunto local envió el balón por encima de la portería defendida por Batalla.

Los minutos fueron pasando con un Manresa más decidido para buscar el área rival con Bamta por la banda derecha haciendo mucho daño a la defensa del Mollerussa. Por los de Kiku Parcerisas, el más destacado fue Scuri, eso sí, el extremo que se estrenaba en partido oficial debió retirarse por lesión en el minuto 25. Ya en el minuto 40 de la primera parte, Bamta recuperó un balón para ponérselo a la carrera a Ezzarfani, este se iba de Batalla, pero cuando buscó la portería con poco angulo se encontró con Beneite.

Segunda parte enloquecida

La segunda mitad se inició por los mismos derroteros que la primera pero con goles. En el minuto 50 Ezzarfani dio un pase medido a la espalda a la carrera de Bamta y el delantero superó a Batalla para poner por delante a los del Bages. Minutos más tarde un córner mal defendido dejaba libre a Montero para rematar en el área pequeña y colocar el dos a cero en el marcador en cosa de diez minutos. Kiku Parcerisas movió el banquillo, retrasó a Porta al doble pivote y le dio un aire diferente al equipo. En el minuto 72 Lucas se incorporó por banda derecha realizando un centro medido a la cabeza de Dueso, que no falló y estrenó la cuenta goleadora del equipo esta temporada.

En el añadido llegó la locura, en el 93, el portero Pulido fue expulsado por doble tarjeta amarilla en la misma acción. La primera por coger un balón con las manos cuando un compañero suyo ya había sacado en su propio campo, la segunda por desplazar el balón en esa misma acción. Sin cambios, se colocó de portero Ezzarfani, quien detuvo la falta servida por Lucas. Con el balón en las manos, no vio que Franki, avispado como nadie, se había escondido detrás suyo, dejó el balón en el suelo y el central se la quitó mientras recibió una patada del propio jugador local. Penalti y expulsión. De nuevo otro jugador de campo se colocaba de portero para ver como Lamin anotaba el tanto del empate desde los once metros para acabar así el partido.

Kiku Parcerisas: “La última media hora es lo que debemos ser”

entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, hizo autocrítica tras el partido. “Hasta el 2-0 no hemos estado. No me ha gustado lo que he visto”.Además, reconoció que el equipo no se encontró: “Después del 2-0 hemos aparecido por Manresa, bajado del bus y empezado a jugar”, añadió. “Me he equivocado con el planteamiento, hemos sido demasiado conservadores”, admitió. Sobre el final del partido dijo, “Ha sido surrealista, no sabemos ni qué ha pasado” y destacó la reacción del equipo. “La última media hora es lo que debemos ser. Este equipo tiene carácter, ha sacado el orgullo del club”, afirmó. Parcerisas concluyó: “Nos vamos contentos con el punto”.