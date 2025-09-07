El triunfo de Álex Márquez en Montmeló corta la racha de su hermano Marc

Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) durante el Gran Premio de Cataluña, que se disputa en el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló. EFE/ Alejandro GarciaEFE

El piloto de Cervera Álex Márquez (Ducati) ha ganado por delante de su hermano Marc (Ducati) la carrera larga en MotoGP durante el Gran Premio de Catalunya, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo, mientras que el italiano Enea Bastianini (KTM) ha completado el podio de esa misma categoría.

La acción sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya ha empezado con Moto3, donde ganó el ayorense Ángel Piqueras (KTM) por delante del sevillano José Antonio Rueda (KTM), líder del Mundial y que remontó después de haber hecho una 'long lap penalty'. El japonés Taiyo Furusato (Honda) ha sido tercero y ha dejado sin premio al puertollanero David Almansa (Honda).

Luego ha llegado Moto2, donde el sanvicentero Dani Holgado (Kalex) ha liderado desde la 'pole' hasta el final ante su tocayo el nazareno Muñoz (Kalex), que ha acabado tercero por detrás del inglés Jake Dixon (Boscoscuro). El madrileño Manu González (Kalex) ha concluido cuarto y amplió su liderato del Mundial porque el corberano Arón Canet (Kalex) se cayó y ya no regresó.

El plato fuerte en Montmeló ha arrancado con Marc Márquez rebasando a su hermano Álex en una salida donde Pedro Acosta (KTM) ha alcanzado la tercera plaza en detrimento del francés Fabio Quartararo (Yamaha). Al inicio de la cuarta vuelta ha recuperado Álex Márquez el liderato y al empezar la quinta ha encimado Acosta a Marc, con Bastianini acechando justo detrás.

Mientras, el también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha remontado desde su vigesimoprimer lugar en parrilla hasta rodar octavo después de consumir el primer tercio de la carrera a 24 vueltas en total. Otro nombre ilustre, el sansebastianense Jorge Martín (Aprilia), igualmente rodaba lejos de la lucha por el podio entre Bastianini y Acosta.

Sin embargo, el 'Tiburón' de Mazarrón ha acusado la prematura degradación del neumático blando que había montado en su rueda trasera y se ha alejado de un Bastianini que aguantaba sin problemas en el tercer puesto. Delante, los hermanos Márquez se han dado cierta tregua y Marc no ha arriesgado pese a tener opción de labrarse un 'match point' de título si ganaba aquí.

El mayor de los Márquez se ha conformado entonces con el segundo puesto en la meta definitiva y con ver a Álex conseguir su segundo triunfo de esta temporada en la cilindrada 'reina' del Mundial de motociclismo, cuya corona no obstante parece ya destinada a la cabeza de su hermano.