¿Quién es quién en el AEM? Repasamos la plantilla que jugará a la Primera RFEF Femenina
Tras dos play offs seguidos y en pleno centenario, el conjunto leridano cambia el Recasens por el Camp d’Esports, donde Joan Bacardit se estrenará en el banquillo
El conjunto leridano, con el regreso de Roger Lamesa como director deportivo, ha conseguido mantener a piezas importantes del equipo que firmó una histórica tercera plaza la pasada campaña. Siguen las defensas Loba, Vero Herrera, Peñalver y Blasco; Inés Faddi, la máxima goleadora del año pasado, Noe Fernández, y Paula Ransanz, en el centro del campo; además de las atacantes Evelyn, María Lara y Laura Fernández, esta última aún lesionada.
Las diez jugadoras renovadas han recibido durante el verano a nueve fichajes: la portera Lucía Alba, las defensas Paula Rojas, Nora Sánchez y Ana Fernández; Honoka Yonei en la sala de máquinas; María Amaya y Cintia Hormigo como jugadoras de banda; y las atacantes Marta Charle y Carlota Acín. Todas ellas completan una plantilla polivalente, construída para jugar con un esquema de tres centrales y que deja espacio a jóvenes del filial que se estrenará en Segunda RFEF como Ari Bosch, Abril Francés, Laia Ojeda, Helena Sánchez o las porteras Xènia Siuraneta, María Hueto y Keila Cardeiro, que deberán alternarse el rol de portera suplente en una plantilla que cierra la pretemporada invicta, con cuatro victorias y tres empates, después de medirse en la preparación a tres equipos de Liga F y a otros cuatro de categorías inferiores, en ensayos interesantes para desplegar la nueva propuesta de juego.
