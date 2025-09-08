¿Quién es quién en el AEM? Repasamos la plantilla que jugará a la Primera RFEF Femenina

El conjunto leridano, con el regreso de Roger Lamesa como director deportivo, ha conseguido mantener a piezas importantes del equipo que firmó una histórica tercera plaza la pasada campaña. Siguen las defensas Loba, Vero Herrera, Peñalver y Blasco; Inés Faddi, la máxima goleadora del año pasado, Noe Fernández, y Paula Ransanz, en el centro del campo; además de las atacantes Evelyn, María Lara y Laura Fernández, esta última aún lesionada.

Las diez jugadoras renovadas han recibido durante el verano a nueve fichajes: la portera Lucía Alba, las defensas Paula Rojas, Nora Sánchez y Ana Fernández; Honoka Yonei en la sala de máquinas; María Amaya y Cintia Hormigo como jugadoras de banda; y las atacantes Marta Charle y Carlota Acín. Todas ellas completan una plantilla polivalente, construída para jugar con un esquema de tres centrales y que deja espacio a jóvenes del filial que se estrenará en Segunda RFEF como Ari Bosch, Abril Francés, Laia Ojeda, Helena Sánchez o las porteras Xènia Siuraneta, María Hueto y Keila Cardeiro, que deberán alternarse el rol de portera suplente en una plantilla que cierra la pretemporada invicta, con cuatro victorias y tres empates, después de medirse en la preparación a tres equipos de Liga F y a otros cuatro de categorías inferiores, en ensayos interesantes para desplegar la nueva propuesta de juego.

La plantilla del AEM