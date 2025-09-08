Boya, noveno en Monza, acaba el año tercero

Mari Boya, antes de arrancar la última carrera en la F3, en el circuito italiano de Monza. - EUROPA PRESS

El aranés Mari Boya finalizó ayer con sabor agridulce la mejor temporada de su trayectoria en la Fórmula 3, tras quedar noveno en en definitivo GP de Italia y acabar tercero en la clasificación general de pilotos, superado finalmente por su compañero del equipo Campos Nikola Tsolov, que le arrebató el subcampeonato tras una brillante segunda posición.

De hecho, el búlgaro fue partícipe de un decisivo doblete del equipo de Alzira, liderado por el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, que le brindó el título de constructores por primera vez en su historia a Campos, un éxito del que también ha sido pieza clave, con una victoria, en Silverstone, y cuatro podios adicionales entre esprints y carreras esta temporada.

El piloto aranés, primer miembro de la academia del equipo Aston Martin y que a priori dará el salto a la Fórmula 2 después de tres temporadas en F3, tenía una papeleta muy complicada para ser finalmente subcampeón, ya que partía desde el decimoséptimo puesto en la parrilla y solo tenía ocho puntos de ventaja respecto a Tsolov, quinto en parrilla.

No obstante, Boya confiaba en el precedente de la carrera esprint, en el que acabó por delante de su principal rival con una gran remontada, que ayer solo pudo llevarle hasta la novena plaza. Eso sí, el de Les aseguró que la batalla sería solo con Tsolov, porque finalizó por delante del alemán Tim Tramnitz (MP Motorsport), su otro contendiente para la segunda plaza final, que finalizó décimo la carrera y cuarto en la clasificación final. En cambio, quien sí que aprovechó su mejor posición en parrilla fue Tsolov, que en una prueba con diversas apariciones del coche de seguridad, fue avanzando puestos junto a su compañero Inthraphuvasak, que salía cuarto, para firmar un doblete para campos separados por menos de un segundo. Así, el búlgaro acabó subcampeón, ocho puntos por delante de Boya, después de que Rafael Camara se proclamara campeón en el anterior Gran Premio.

Verstappen se impone con superioridad en Monza

Max Verstappen (Red Bull) ganó ayer el Gran Premio de Italia en Monza, logrando su victoria número 65 en la Fórmula 1, la tercera de la temporada. El neerlandés superó a Lando Norris (McLaren), que fue segundo, y al líder del Mundial, Oscar Piastri (McLaren), que terminó tercero. Sin opciones de competirle la victoria a un Verstappen muy superior, el equipo McLaren se equivocó en la parada de Lando Norris, lo que hizo que Piastri le arrebatara la segunda posición. No obstante, el equipo pidió que el australiano le devolviera la posición al británico, reestableciendo el orden previo. Piastri lidera ahora el Mundial con 324 puntos, 31 más que Norris y 94 sobre Verstappen.

Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó por una avería en la suspensión de su AMR25, mientras que Carlos Sainz (Williams) acabó undécimo, después de tocarse con Ollie Bearman (Haas) durante la carrera.