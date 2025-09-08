El Barça brilla en Bilbao

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça de Pere Romeu desplegó toda su superioridad y se impuso ayer por un contundente 1-8 al Athletic Club de Bilbao frente a los 11.000 espectadores que llenaron las gradas de San Mamés.

Las azulgranas volvieron al estadio donde en 2024 conquistaron su tercera y última Champions League y mostraron su mejor versión. El primer tanto llegó a los 15 minutos por obra de Vicky López (0-1). Tan solo unos minutos después, una inteligentísima Patri Guijarro aprovechó la posición adelantada de Adriana Nanclares y clavó un golazo desde más allá del mediocampo (0-2). Antes del descanso Ewa Pajor se sumó a la fiesta y anotó un fantástico doblete para colocar en 0-4 en el marcador.

En la reanudación, la cuenta creció aún más en el 46 con un gol en propia puerta de la guardameta vasca (0-5). En el 51 Maite Zubieta se la devolvió a Patri Guijarro e hizo otro gol lejano que sorprendió Cata Coll (1-5). Sin embargo, poco pudo hacer el cuadro local ante el buen hacer ofensivo del Barça, al que se sumó Aitana Bonmatí con otro golazo repleto de calidad que terminó en la escuadra de Nanclares (1-6).

Con el partido roto, Vicky López hizo el séptimo de cabeza tras rechace (1-7) y Bonmatí volvió a hacer de las suyas con un zurdazo con rosca que dictó sentencia (1-8).

Tras este triunfo a domicilio, las azulgranas se colocan líderes con seis puntos, los mismos que el Atlético de Madrid.