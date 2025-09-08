El danés Mads Pedersen logra su primera victoria de etapa en esta edición

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) se impuso ayer en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km, en la que se mantuvo de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma). Pedersen ganó su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/h. Le siguieron el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo. Dentro de top 10 entraron además los colombianos Santiago Buitrago y Egan Bernal, cuarto y sexto, respectivamente. El grupo de favoritos entró en meta a 13.32 minutos.

En la general, Vingegaard mantuvo el maillot rojo con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida y 2.38 minutos respecto al británico Tom Pidcock.

Diez manifestantes detenidos

Por otra parte, al menos 10 manifestantes propalestinos fueron detenidos en el tramo final de la etapa en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos Las detenciones se efectuaron por desorden público “con peligro para la integridad de las personas”, según trasladaron fuentes conocedoras de las mismas. De esta forma, ocho fueron efectuadas en O Corgo a cargo de agentes de la Guardia Civil y otras dos se realizaron en Monforte por efectivos de la Policía Nacional. Entre las personas arrestadas se encuentra la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto. Varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante la jornada para protestar contra la participación del equipo israelí Israel Premier Tech en la carrera.