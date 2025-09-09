La afición del Lleida CF desplazada a Can Vidalet niega insultos racistas

La peña BluesNord desmintió ayer categóricamente las acusaciones de comportamiento racista publicadas por el portal informativo Esplugues.digital, que citaba fuentes de Can Vidalet.

Según el medio, la grada visitante de aficionados del Lleida protagonizó varios incidentes, como insultos (algunos de carácter racista) hacia jugadores, cuerpo técnico, la organización y los árbitros, además de lanzamiento de líquidos y escupitajos. Estos hechos constan en el acta arbitral y tensaron mucho el ambiente.

Según los seguidores leridanos, fueron ellos quién sufrieron continuas provocaciones por parte de trabajadores del club local, denunciante comportamientos como grabaciones y gestos considerados poco profesionales.

Entre los señalados se encuentran miembros del cuerpo técnico de categorías inferiores y el jugador con dorsal número 7, que al ser expulsado se enfrentó con el público leridano con gestos provocadores.