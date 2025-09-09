España debuta en el Europeo con una goleada sobre Francia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española femenina de hockey se estrenó ayer en el Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad portuguesa de Paredes, con una severa goleada sobre Francia (8-0), en un partido en el que el combinado estatal empezó a marcar muy pronto las diferencias que hay entre ambos equipos. España, que ha ganado los siete últimos europeos de forma consecutiva, disputa este torneo con cuatro jugadoras del Vila-sana, Victòria Porta, Anna Salvat, Aina Florenza y Elsa Salvañà. Las tres primeras fueron titulares y cinco de los ocho goles los firmaron las jugadoras del equipo del Pla d'Urgell: Florenza (3), Porta (1) y Salvañà (1).

Aina Florenza, uno de los fichajes que ha hecho el Vila-sana, marcó los dos primeros goles del equipo en los minutos 2 y 6. El 3-0 con el que se llegó al descanso lo anotó Mariona Colomer en el minuto 17. Sin tiempo a relajarse, nada más comenzar la segunda parte llegaron dos goles más. Marta Piquero hizo el 4-0 en el 26 y Aina Florenza puso el 5-0 en el 27. La joven Elsa Salvañà hizo el 6-0 en el minuto 35 y, en la recta final del partido, Victòria Porta firmó el 7-0 en el 47 y María Sanjurjo el 8-0 a falta de 4 segundos.

España afrontará hoy el segundo partido de esta fase de grupos el Europeo midiéndose a Italia a las 18.00.