HOCKEY
España debuta en el Europeo con una goleada sobre Francia
Las jugadoras de Vila-sana firmaron 5 tantos
La selección española femenina de hockey se estrenó ayer en el Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad portuguesa de Paredes, con una severa goleada sobre Francia (8-0), en un partido en el que el combinado estatal empezó a marcar muy pronto las diferencias que hay entre ambos equipos. España, que ha ganado los siete últimos europeos de forma consecutiva, disputa este torneo con cuatro jugadoras del Vila-sana, Victòria Porta, Anna Salvat, Aina Florenza y Elsa Salvañà. Las tres primeras fueron titulares y cinco de los ocho goles los firmaron las jugadoras del equipo del Pla d'Urgell: Florenza (3), Porta (1) y Salvañà (1).
Aina Florenza, uno de los fichajes que ha hecho el Vila-sana, marcó los dos primeros goles del equipo en los minutos 2 y 6. El 3-0 con el que se llegó al descanso lo anotó Mariona Colomer en el minuto 17. Sin tiempo a relajarse, nada más comenzar la segunda parte llegaron dos goles más. Marta Piquero hizo el 4-0 en el 26 y Aina Florenza puso el 5-0 en el 27. La joven Elsa Salvañà hizo el 6-0 en el minuto 35 y, en la recta final del partido, Victòria Porta firmó el 7-0 en el 47 y María Sanjurjo el 8-0 a falta de 4 segundos.
España afrontará hoy el segundo partido de esta fase de grupos el Europeo midiéndose a Italia a las 18.00.