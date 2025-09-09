Una vez más, a por el ascenso

La plantilla del F.C. Alcarràs encara la nueva temporada 2025-26 con el objetivo de volver a ser uno de los claros aspirantes a subir - RAMÓN ERES

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El FC Alcarràs inicia la temporada 2025-26 en Segunda Catalana con un objetivo ambicioso: conseguir el ascenso. El curso pasado ya demostró su potencial terminando en tercera posición y siendo el equipo más goleador del grupo, aunque el sueño se truncó en las semifinales del play off, donde quedaron eliminados en la tanda de penaltis frente al Alpicat.

A pesar de aquella decepción, las sensaciones positivas han reforzado la confianza en el proyecto. El Alcarràs no juega en Primera Catalana desde la temporada 2021-22 y, desde entonces, encadena tres cursos consecutivos en Segunda, siempre instalado en la zona alta de la tabla y quedándose muy cerca del ansiado ascenso, un objetivo que este año confía en alcanzar.

El club mantiene la continuidad en el banquillo, con Josep Gil: “El equipo ha tenido que hacer una remodelación importante, ya que se han marchado siete jugadores, casi todos titulares, pero finalmente hemos conseguido formar una plantilla competitiva”. Se han reforzado con: Kumah Duah (Castellserà), Marwan Zaarí y Carlos Pla (Alpicat), Pol Esteve (Puigvertenc), Jordi Sidahmed (Balàfia), Balla Moussa, Lucas Da Costa y Daniel Cordeiro (Tàrrega). La cohesión de los nuevos fichajes será un objectivo añadido.