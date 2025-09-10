SEGRE
Simulacre

A les 10.00 hores sonarà un alarma a tots els mòbils en una prova de Protecció Civil

FÚTBOL

El Lleida habilita el pago con tarjeta y ERC presenta una moción a Larrosa

El once inicial del Lleida el pasado sábado ante el Can Vidalet. - PAU PASCUAL

El once inicial del Lleida el pasado sábado ante el Can Vidalet. - PAU PASCUAL

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

El Lleida CF, que informó ayer que ha alcanzado los 2.006 abonados, ya ha habilitado el pago con tarjeta. Los aficionados interesados pueden acudir a las oficinas del club los martes, miércoles y viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Mientras tanto, el grupo municipal de ERC ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno con dos objetivos principales: retirar las competencias que el alcalde Larrosa ha utilizado unilateralmente en relación con el convenio del Camp d’Esports para devolverlas al Pleno, y garantizar que el Lleida CF pueda seguir utilizando el estadio hasta que exista una sentencia definitiva del TSJC.

Jordina Freixanet, portavoz de ERC, denunció la situación afirmando que “Larrosa ha actuado de espaldas a la ciudad, cambiando las reglas del juego y poniendo en riesgo el futuro deportivo del Lleida”.

Por su parte, el teniente de alcalde Carlos Enjuanes lamentó, tras recibir la moción de ERC, “que se intente alterar el buen funcionamiento de la administración municipal buscando revocar una decisión unánime del pleno que motivó el anterior gobierno”. “El ayuntamiento de Lleida tiene el deber de proteger y defender su patrimonio”, recalcó.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking