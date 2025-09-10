El Lleida habilita el pago con tarjeta y ERC presenta una moción a Larrosa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF, que informó ayer que ha alcanzado los 2.006 abonados, ya ha habilitado el pago con tarjeta. Los aficionados interesados pueden acudir a las oficinas del club los martes, miércoles y viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Mientras tanto, el grupo municipal de ERC ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno con dos objetivos principales: retirar las competencias que el alcalde Larrosa ha utilizado unilateralmente en relación con el convenio del Camp d’Esports para devolverlas al Pleno, y garantizar que el Lleida CF pueda seguir utilizando el estadio hasta que exista una sentencia definitiva del TSJC.

Jordina Freixanet, portavoz de ERC, denunció la situación afirmando que “Larrosa ha actuado de espaldas a la ciudad, cambiando las reglas del juego y poniendo en riesgo el futuro deportivo del Lleida”.

Por su parte, el teniente de alcalde Carlos Enjuanes lamentó, tras recibir la moción de ERC, “que se intente alterar el buen funcionamiento de la administración municipal buscando revocar una decisión unánime del pleno que motivó el anterior gobierno”. “El ayuntamiento de Lleida tiene el deber de proteger y defender su patrimonio”, recalcó.