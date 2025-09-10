Victòria Porta abre otra goleada de España

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La selección española femenina sigue con paso firme en el Europeo y, tras estrenarse con un 8-0 ante Francia, ayer solventó su segundo partido de la fase de grupos con otra contundente goleada ante Italia (0-5), en la que la leridana Victòria Porta abrió el marcador en los últimos minutos de la primera mitad. El combinado español, con otras tres jugadoras del Vila-sana además de Porta (la portera Anna Salvat y las incorporaciones Elsa Salvañà y Aina Florenza) completó la goleada en la segunda mitad, con el definitivo 0-5 obra de Florenza y colidera el grupo con seis puntos junto a Portugal, la otra gran favorita, a quien se mide hoy (19.30) para culminar una fase de grupos que solo sirve para ordenar los cruces de cuartos de final ante uno de los rivales del grupo B, a priori de menor nivel, y el resto del cuadro final.